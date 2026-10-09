ALKMAAR (ANP) - Trainer Leeroy Echteld van AZ heeft Mexx Meerdink terug voor de topwedstrijd bij Feyenoord van zaterdag. De Oranje-international werd zondag tijdens de rust van de gewonnen interland tegen Servië (2-1) gewisseld. Kees Smit ontbreekt wel als de koploper uit Alkmaar tegen de nummer 2 van de Eredivisie speelt.

"Hij had een klein beetje last van zijn kuit, maar daar hebben we hem hier voor behandeld", zei Echteld over Meerdink op de site van AZ. "Gisteren en vandaag stond hij gewoon op het veld."

Smit haakte dinsdag tijdens de warming-up van het duel tussen Jong Oranje en de leeftijdsgenoten uit Bosnië en Herzegovina af. "Hij is geblesseerd en is er niet bij tegen Feyenoord. Jizz Hornkamp is nog aan het terugkomen van een blessure, maar voor de rest zijn we gewoon fit."