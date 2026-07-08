ZAGREB (ANP) - Zlatko Dalić stopt na negen jaar als bondscoach van Kroatië. De 59-jarige trainer leidde de nationale voetbalploeg van het land naar een tweede plaats op het WK van 2018 en een derde plaats op het WK van 2022, maar werd deze editie in de zestiende finales uitgeschakeld door Portugal (2-1).

Kroatië verloor in 2018 in Rusland de finale van Frankrijk. In 2022 in Qatar was Argentinië te sterk in de halve finales, maar won de ploeg de troostfinale wel van Marokko.

"Coach, bedankt voor alles. De overwinningen, de successen, de kwalificatiecycli, de medailles, de eenheid, het respect en je onvoorwaardelijke inzet om voor Kroatië te strijden, zowel op als naast het veld", meldde de Kroatische voetbalbond.