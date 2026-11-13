BARCELONA (ANP) - De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente heeft voor het laatste groepsduel in de Nations League met Engeland van zondag Lamine Yamal en Mikel Oyarzabal terug in de selectie. De twee spelers misten de wedstrijd van donderdag tegen Tsjechië, die de wereld- en Europees kampioen met 2-0 won.

Lamine Yamal was in Barcelona achtergebleven met een knieblessure. Oyarzabal was in San Sebastián bij de geboorte van zijn tweede kind.

"Lamine Yamal voelt zich goed en kijkt ernaar uit om terug te keren bij het team", zei De la Fuente na de zege tegen de Spaanse televisiezender La 1. "Mikel keert ook terug. De een arriveert in de middag, de ander wat later, maar beide spelers zijn bij het team."

Spanje leidt in de groep voor Engeland, dat met 2-1 won van Kroatië en net als Spanje al zeker is van de kwartfinales.