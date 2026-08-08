LONDEN (ANP/RTR) - Arsenal heeft middenvelder Bruno Guimarães overgenomen van Newcastle United. De 28-jarige Braziliaan, die aanvoerder was bij Newcastle, heeft een contract voor vier seizoenen met de optie van nog een seizoen getekend.

De club uit Londen heeft volgens Britse media zo'n 75 miljoen pond (87,5 miljoen euro) betaald voor de Braziliaanse international. Guimarães speelde sinds begin 2022 bij de 'Magpies' en was er in 195 wedstrijden goed voor 31 goals. Hij bezorgde Newcastle in 2025 met de League Cup een eerste prijs in 56 jaar.

"Ik voelde gewoon dat ik een nieuwe uitdaging nodig had", meldde Guimarães bij zijn presentatie.