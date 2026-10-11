ROME (ANP) - Lazio is na zes speelronden de gedeelde koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het elftal van trainer Gennaro Gattuso won voor eigen publiek met 3-1 van Monza en profiteerde daarmee van het puntenverlies van stadgenoot AS Roma, eerder op zondag bij Como (0-0).

Nuno Tavares opende in de derde minuut met een fraai afstandsschot de score voor Lazio. Halverwege de eerste helft verdubbelde Gustav Eriksen de voorsprong.

Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder na rood voor Lorenzo Lucchesi. De uitclub kwam desondanks aan het begin van de tweede helft terug tot 2-1 via Saba Goglichidze. In de slotfase bepaalde Andrea Pinamonti de eindstand.

Basisplaats

Kenneth Taylor, Danilho Doekhi en Tijjani Noslin hadden alle drie een basisplaats bij Lazio, dat net als regerend landskampioen Internazionale na zes speelronden 16 punten heeft.

De Nederlander Jay Enem, oud-speler van Ajax, maakte het winnende doelpunt voor Bologna bij Lecce: 1-2.