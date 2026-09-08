LIVERPOOL (ANP/AFP) - Liverpool heeft met Turkish Airlines vanaf seizoen 2027/2028 een nieuwe shirtsponsor. De club heeft geen bedrag voor de deal bekendgemaakt, maar volgens de BBC gaat het om 300 miljoen pond (350 miljoen euro) over een periode van vijf jaar.

De Turkse vliegmaatschappij is de opvolger van de bank Standard Chartered, die sinds 2010 op het tenue van Liverpool staat. Het nieuwe contract van jaarlijks 60 miljoen pond is een toename van de 50 miljoen pond die de huidige sponsor per seizoen betaalt.

De nieuwe deal van Liverpool zou het meest lucratieve contract zijn van een sponsor die alleen op het shirt te zien is. De contracten van bijvoorbeeld Arsenal en Manchester City met respectievelijk Emirates en Etihad Airways bevatten ook sponsoring van het stadion.