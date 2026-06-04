LIVERPOOL (ANP) - Liverpool heeft Andoni Iraola aangesteld als opvolger van de ontslagen coach Arne Slot. De 43-jarige Spanjaard komt over van Bournemouth, waar hij sinds 2023 de hoofdtrainer was.

De club van Oranje-internationals Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Ryan Gravenberch en Jeremie Frimpong nam zaterdag na twee seizoenen afscheid van Slot. Onder de voormalig trainer van AZ en Feyenoord veroverde Liverpool in 2025 de landstitel en eindigde de ploeg na een moeizaam seizoen na het overlijden van aanvaller Diogo Jota dit jaar als vijfde in de Premier League.

Iraola kwam met Bournemouth, waar international Justin Kluivert onder contract staat, tot de zesde plaats in de Engelse competitie en kwalificeerde zich daarmee voor de Europa League.