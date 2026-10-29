Liverpool verslaat Chelsea na strafschoppen in League Cup

LIVERPOOL (ANP) - Liverpool staat in de kwartfinale van de League Cup. De club schakelde Chelsea uit na strafschoppen. De stand na reguliere speeltijd was 1-1. Liverpool won de strafschoppenserie met 6-5.

Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch hadden een basisplaats bij Liverpool. Gakpo benutte in reguliere speeltijd een strafschop, net als Morgan Rogers van Chelsea. Gakpo maakte ook geen fout in de strafschoppenserie. Gravenberch en de Nederlandse invaller Emmanuel Emegha (Chelsea) misten wel vanaf elf meter in de strafschoppenserie.

De League Cup is het tweede bekertoernooi in Engeland en geniet minder aanzien dan de prestigieuze FA Cup. Manchester City schaarde zich bij de laatste acht door een zege na strafschoppen op Brighton & Hove Albion. Beide clubs hielden elkaar in reguliere speeltijd in evenwicht (2-2). Bij City kregen Erling Haaland en veel andere basisspelers rust. Bart Verbruggen en Pascal Struijk hoefden niet in actie te komen voor Brighton, waar Mats Wieffer mocht invallen.

Invaller Justin Kluivert schakelde met Bournemouth het bezoekende Aston Villa (3-0) uit. Amine Adli, Lewis Cook en Álvaro Rodríguez maakten de doelpunten. Marco Bizot, Ian Maatsen en Lamare Bogarde hadden een basisplaats bij Aston Villa. Kenny Tete werd met Fulham uitgeschakeld door Crystal Palace, waar de geblesseerde Quinten Timber ontbrak.

Sunderland won zonder Nederlanders van Brentford (3-2). Sepp van den Berg kreeg geen speeltijd bij de verliezende ploeg.