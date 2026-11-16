SINT-PETERSBURG (ANP) - Jürgen Locadia is voor vier maanden geschorst door wereldvoetbalbond FIFA. Dat heeft de international van Curaçao maandag bekendgemaakt via sociale media. Locadia is naar het internationale sporttribunaal CAS gestapt.

De aanleiding voor de schorsing is een conflict over het verbroken contract van Locadia met zijn oude club, het Spaanse CF Intercity. Inmiddels speelt de geboren Emmenaar voor Tampa Bay Rowdies in de Verenigde Staten. Locadia stelt dat hij zijn contract in Spanje in september 2025 had opgezegd omdat hij zijn salaris niet uitbetaald kreeg, en dat hij de club vijftien dagen daarvoor op de hoogte had gesteld en de kans had gegeven nog te betalen.

De FIFA beoordeelde dat volgens Locadia als contractbreuk, hoewel de wereldvoetbalbond wel erkende dat hij nog moest worden uitbetaald. Door de schorsing heeft Locadia onder meer de kwartfinale van de Nations League met Curaçao gemist. Daarin werd het land in de nacht van zondag op maandag uitgeschakeld door Panama.