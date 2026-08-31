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Manchester City betaalt 40 miljoen euro voor Braziliaan Allan

31 aug , 14:22Voetbal
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MANCHESTER (ANP) - Manchester City heeft de komst van Allan Elias bevestigd. De 22-jarige vleugelaanvaller komt over van Palmeiras. De Braziliaan heeft een vijfjarig contract ondertekend.
Allan is de zesde aanwinst van City deze zomer, na Elliot Anderson, Gerónimo Rulli, Ayyoub Bouaddi, Jeremy Monga en Pierce Charles. Volgens Engelse media maakt de club ook nog werk van de komst van Cody Gakpo, de Nederlandse aanvaller die bij Liverpool speelt.
City betaalt naar verluidt 40 miljoen euro voor de Braziliaan.
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