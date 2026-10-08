MANCHESTER (ANP) - Topspits Erling Haaland vindt dat zijn club Manchester City "in onzekere tijden één moet blijven". De Engelse topclub werd vorige week door een onafhankelijke commissie van de Premier League schuldig bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels.

"Wat er ook gebeurt in het leven, we moeten altijd blijven glimlachen. We moeten positief blijven, vooruitkijken en proberen wedstrijden te winnen", zei de Noor op de website van zijn club. "We moeten de schouders eronder zetten. We moeten voor elkaar klaarstaan", aldus Haaland, die sinds 2022 voor City speelt en verder zegt veel om zijn club en de fans te geven.

De voetbalclub uit Manchester gaat in beroep, maar riskeert onder meer een aanzienlijke puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de hoogste divisie.

De koploper van de Engelse competitie speelt zondag de eerste wedstrijd sinds de uitspraak, tegen Liverpool, momenteel de nummer 6. Drie dagen later ontvangt City in de Champions League titelverdediger Paris Saint-Germain.