WEST BRIDGFORD (ANP) - Manchester City heeft in de Premier League op bezoek bij Nottingham Forest met 3-1 verloren en ziet koploper Arsenal daarmee uitlopen naar een voorsprong van 6 punten. Het was de derde competitienederlaag op rij voor City, dat de eerste zeven wedstrijden van het seizoen allemaal won.

Manchester City heeft nu 21 punten uit tien duels. Arsenal, dat eerder op zaterdag met 1-0 won van Hull City, heeft 27 punten. Nummer 3 Brighton, dat 19 punten heeft, komt zondag nog in actie.

Jair Cunha zette Nottingham Forest vroeg op voorsprong nadat hij de bal ontfutselde aan de verdediging van City. Liam Delap verdubbelde de voorsprong met een hard schot na een loopactie vanaf de middellijn. Kort na rust bracht Rayan Cherki City terug in de wedstrijd met een schot in de linkerkruising. In de 73e minuut besliste Delap het duel door met links via de binnenkant van de paal raak te schieten uit een tegenaanval.