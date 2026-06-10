MANCHESTER (ANP) - Manchester United heeft afscheid genomen van de Nederlandse verdediger Tyrell Malacia. De negenvoudig international had een aflopend contract. Ook de Braziliaan Casemiro en de Engelsman Jadon Sancho vertrekken transfervrij bij de club.

Malacia (26) verruilde in 2022 Feyenoord voor Manchester United. Mede door blessures kwam hij slechts tot vijftig officiële wedstrijden. Vorig jaar speelde hij een half seizoen op huurbasis voor PSV.

Casemiro speelde vier seizoenen in Manchester en kwam tot 160 wedstrijden. Sancho arriveerde in 2021 en kwam 83 keer in actie voor United. Hij werd tussentijds verhuurd aan zijn oude club Borussia Dortmund, Chelsea en Aston Villa.