Mancini keert terug als bondscoach van Italië

ROME (ANP/DPA) - Roberto Mancini keert na drie jaar terug als bondscoach van de Italiaanse voetballers. Dat heeft de voorzitter van de Italiaanse voetbalbond, Giovanni Malagò, in Rome bekendgemaakt.

De 61-jarige oud-spits moet het land weer aan successen helpen na drie keer op rij deelname aan het wereldkampioenschap te hebben gemist. Mancini was van 2018 tot 2023 bondscoach. In 2021 leidde hij Italië naar de Europese titel.

Met de aanstelling van Mancini komt er een einde aan enkele chaotische dagen. Pep Guardiola en Andrea Pirlo stonden hoog op de lijst van Malagò om de in april vertrokken Gennaro Gattuso op te volgen. De Spaanse succescoach liet echter weten dat hij niet beschikbaar was en de verwachte aanstelling van de Italiaan stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf.

Mancini zit op 25 september in de Nations League-wedstrijd tegen het België van bondscoach Mark van Bommel voor het eerst op de bank. In dezelfde periode volgen twee ontmoetingen met Turkije en een met Frankrijk, eveneens in de Nations League.