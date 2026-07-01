EINDHOVEN (ANP) - Anass Salah-Eddine komt in het nieuwe seizoen niet langer uit voor PSV. De international van Marokko keert terug naar de Italiaanse club AS Roma, die hem afgelopen seizoen verhuurde aan de landskampioen uit Eindhoven. PSV meldt op zijn website dat de huurovereenkomst per 1 juli ten einde is gekomen.

Salah-Eddine was invaller bij Marokko in de wedstrijd tegen het Nederlands elftal, die na strafschoppen werd beslist in het voordeel van Marokko. De Noord-Afrikanen treffen Canada in de achtste finales, het uitgeschakelde Oranje keert woensdag terug in Nederland.

De 24-jarige geboren Amsterdammer speelde eerder voor Ajax en FC Twente. Afgelopen seizoen kwam de linksback in 25 officiële wedstrijden in actie voor PSV.