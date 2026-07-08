MEXICO-STAD (ANP/AFP) - Rafael Márquez is woensdag officieel aangesteld als nieuwe bondscoach van Mexico. De 47-jarige oud-international van Mexico was assistent onder Javier Aguirre, die maandag opstapte na de uitschakeling op het WK voetbal. De naam van Márquez werd al genoemd als waarschijnlijke opvolger.

De Mexicaanse bond verklaarde dat Márquez (47) zal zorgen voor "continuïteit van het project" dat in 2024 door Aguirre werd gestart. Het medegastland verloor in de Nederlandse nacht van zondag op maandag van Engeland in de achtste finales (2-3). Eerder had de ploeg 9 punten gepakt in de groepsfase en gewonnen van Ecuador in de zestiende finales (2-0).

Márquez speelde tijdens zijn actieve carrière voor onder meer AS Monaco en FC Barcelona. Hij kwam 147 keer uit voor het Mexicaanse elftal.