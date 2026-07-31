Mauro Júnior blijft bij PSV en wil winnaarsmentaliteit kweken

ZEIST (ANP) - PSV-captain Mauro Júnior blijft bij PSV. Hij wil komend seizoen de winnaarsmentaliteit bij PSV verbeelden. "Ik ken het woord winnaarsmentaliteit zeker", zei de Braziliaan in Zeist in aanloop naar de strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen PSV en AZ zondag in Eindhoven. "Ik probeer altijd hard te werken. Binnen en buiten de lijnen. We moeten dat als team ook doen."

De middenvelder van PSV heeft vier keer met PSV de Johan Cruijff Schaal gewonnen. Mauro Júnior won in totaal tien prijzen met de Eindhovense club. "Ik blijf hongerig om meer prijzen te winnen. We gaan ons best doen", aldus de voetballer. "Ik ben er trots op dat ik aanvoerder van PSV mag zijn."