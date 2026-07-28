Media: Mancini opnieuw bondscoach van voetballers Italië

ROME (ANP/DPA) - Roberto Mancini staat op het punt om opnieuw bondscoach van Italië te worden. Dat melden verschillende media. De 61-jarige trainer moet de opvolger worden van de in april vertrokken bondscoach Gennaro Gattuso. Onder zijn leiding wist Italië zich niet te plaatsen voor het afgelopen WK. Het land ontbrak zo voor de derde keer op rij op het mondiale toernooi.

Volgens onder meer de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport en persbureau ANSA heeft voorzitter Giovanni Malagò tijdens een bijeenkomst van de bond gezegd dat Mancini de nieuwe bondscoach wordt.

Eerder stonden Pep Guardiola en Andrea Pirlo hoog op de lijst van Malagò. De Spaanse succescoach liet weten dat hij niet beschikbaar was en de verwachte aanstelling van de Italiaan stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf.

Mancini was eerder bondscoach van Italië tussen 2018 en 2023. Onder leiding van de Italiaan won het land het EK van 2020.