Messi krijgt met González weer Argentijnse trainer in Miami

MIAMI (ANP) - De Argentijnse sterspeler Lionel Messi heeft opnieuw een landgenoot als trainer gekregen bij Inter Miami. De club uit Florida stelde de 52-jarige Kily González aan als vervanger van de in april opgestapte Javier Mascherano. Interim-trainer Guillermo Hoyos blijft verantwoordelijk voor het elftal tot González de benodigde werkvergunningen heeft.

González was eerder in eigen land trainer van Rosario Central, Unión de Santa Fe en Club Atlético Platense. Als speler kwam de oud-international van Argentinië in Europa uit voor Zaragoza, Valencia en Internazionale.

Inter Miami heeft al vijf duels niet weten te winnen. De ploeg verloor twee wedstrijden op rij in de groepsfase van de Leagues Cup en pakte vervolgens slechts 1 punt in drie wedstrijden in de Major League Soccer (MLS).