ROSARIO (ANP/RTR) - Lionel Messi heeft serieuze twijfels geuit over zijn toekomst als voetballer. De 39-jarige Argentijn reageerde woensdag voor het eerst op het overlijden van zijn vader vorige week op 68-jarige leeftijd. "Ik weet niet wat ik zonder jou moet doen. Ik weet niet hoe ik verder moet. Ik heb altijd alleen maar gevoetbald en nu heb ik behoorlijk wat twijfels of ik dat nog veel langer blijf doen", schreef Messi op Instagram.

Zijn vader betekende veel voor Messi. Vader Jorge was nauw betrokken bij de voetbalcarrière van zijn zoon, al vanaf diens overstap op jonge leeftijd naar FC Barcelona. "Je stond vanaf het begin aan mijn zijde en er was nog maar zo'n korte tijd te gaan tot het einde. Waarom kon je niet nog even volhouden, zodat we het samen konden afmaken?", aldus Messi.

De speler van Inter Miami deed op verzoek van zijn vader nog mee aan het afgelopen WK, waar hij en zijn teamgenoten in de finale werden onttroond als wereldkampioen door Spanje.