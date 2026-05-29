Messi zit in selectie Argentinië en begint aan zijn zesde WK

BUENOS AIRES (ANP/RTR) - Lionel Messi begint over twee weken aan zijn zesde wereldkampioenschap voetbal. De 38-jarige spelmaker van Inter Miami is opgenomen in de definitieve selectie van 26 spelers van bondscoach Lionel Scaloni. Argentinië verdedigt in de Verenigde Staten, Canada en Mexico de in 2022 in Qatar gewonnen wereldtitel.

Messi viel drie dagen geleden tijdens een wedstrijd van Inter Miami uit met een overbelaste linkerhamstring. De blessure blijkt niet ernstig.

De Portugees Cristiano Ronaldo doet ook voor de zesde keer mee aan het WK. Messi en Ronaldo worden daarmee recordhouders. Beide spelers delen het record van vijf deelnames nu nog met vier andere spelers.