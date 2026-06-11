MEXICO-STAD (ANP) - Mexico heeft de openingswedstrijd van het WK voetbal in het sfeervolle Mexico City Stadium met 2-0 gewonnen van Zuid-Afrika. De Mexicanen Julián Quiñones en Raúl Jiménez maakten voor 80.824 toeschouwers de doelpunten. Het duel werd ontsierd door drie rode kaarten. Twee spelers van Zuid-Afrika en één van Mexico werden in de tweede helft naar de kant gestuurd.

Bij Mexico kwam oud-Ajacied Edson Álvarez in de 77e minuut als invaller in het veld.

Het tweede duel in groep A wordt later op de dag (04.00 uur Nederlandse tijd) tussen Tsjechië en Zuid-Korea gespeeld in de Mexicaanse stad Guadalajara.

Mexico organiseert het WK voetbal samen met de VS en Canada. Het Midden-Amerikaanse land was in 1970 en in 1986 ook gastland van het WK.