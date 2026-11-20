AMSTERDAM (ANP) - Julian Brandt kan zondag in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag weer in actie komen voor Ajax. De Duitse aanvallende middenvelder is hersteld van de blessure die hij eind oktober opliep in de ontmoeting met AZ in de Johan Cruijff ArenA. Brandt miste vervolgens de uitwedstrijden tegen Midtjylland in de Conference League (1-6) en FC Twente in de Eredivisie (2-2).

Naast Brandt keren de eveneens van blessures herstelde Steven Berghuis, Thilo Kehrer en Anton Gaaei weer terug in de wedstrijdselectie van Ajax. "Ook de spelers die bij hun nationale teams verbleven, zijn in goede conditie teruggekeerd op de club", zegt trainer Míchel Sánchez op de website van Ajax, dat na twaalf speelronden de derde plaats in de Eredivisie inneemt met een achterstand van 1 punt op koploper PSV.

Simon Adingra, Kasper Dolberg, Viktor Tsygankov en Caio Henrique zijn nog geblesseerd.