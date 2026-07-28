Middenvelder Proper verruilt NEC voor sc Heerenveen

HEERENVEEN (ANP) - Dirk Proper speelt vanaf dit voetbalseizoen voor sc Heerenveen. De Friezen nemen de 24-jarige middenvelder over van NEC. Proper ondertekent een contract voor vier jaar bij zijn nieuwe werkgever.

Proper doorliep de jeugdopleiding van NEC en debuteerde in december 2019 in het eerste elftal. Hij speelde 185 wedstrijden voor de club uit Nijmegen, waar hij nog een contract voor een jaar had.

"Dirk is een speler die ondanks zijn leeftijd al veel ervaring heeft. Hij brengt rust aan de bal, heeft een uitstekend inzicht en is sterk in de passing. Wij zijn ervan overtuigd dat hij uitstekend past bij de manier waarop wij willen spelen", reageert Johan Hansma, technisch manager van sc Heerenveen, op de transfer.