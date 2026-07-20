Middenvelder Van Overeem keert terug bij FC Utrecht

UTRECHT (ANP) - Joris van Overeem keert terug bij FC Utrecht. De 32-jarige middenvelder komt over van sc Heerenveen en ondertekent een contract voor twee seizoenen bij de club waar hij tussen 2018 en 2022 ook al voetbalde.

"Toen ik vier jaar geleden vertrok, had ik het gevoel dat niet alles bereikt was. Nu ben ik terug om die doelen alsnog waar te maken. Een daarvan is de KNVB-beker winnen", zegt Van Overeem op de website van FC Utrecht. "Ik keer terug als een completere speler, met meer ervaring en meer bagage. In de afgelopen vier jaar heb ik geleerd hoe het is om een leider te zijn en voor prijzen te spelen."

Van Overeem verliet FC Utrecht vier jaar geleden voor Maccabi Tel Aviv en afgelopen seizoen speelde hij bij sc Heerenveen, waar hij door de supporters werd uitgeroepen tot beste speler. "Hij heeft meerdere malen aangegeven de overstap naar FC Utrecht te willen maken. Voor ons was een transfer echter alleen bespreekbaar als voldaan werd aan de voorwaarden", meldt Johan Hansma, technisch manager van sc Heerenveen, in een persbericht van die club.