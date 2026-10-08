ALKMAAR (ANP) - AZ heeft afgelopen seizoen dankzij de nodige transfers meer winst gemaakt, meldt de voetbalclub op basis van de jaarrekening. Met de verkoop van Ruben van Bommel, Jayden Addai, David Møller Wolfe en Ernest Poku kwamen tientallen miljoenen binnen, waardoor de winnaar van de KNVB-beker een winst boekte van 12 miljoen euro. Dat is 2 miljoen meer dan een jaar eerder.

Zonder de transferinkomsten zou AZ een verlies van 15 miljoen euro hebben geleden. De inkomsten waren lager doordat de deelname aan de Conference League minder opleverde dan de Europa League een jaar eerder. De kosten gingen omhoog doordat er meer personeel werd aangenomen. Ook zorgden de lange deelnames aan de Conference League en het bekertoernooi voor hogere kosten.

AZ voegt de miljoenenwinst toe aan het eigen vermogen, dat nu bestaat uit 93 miljoen euro. Het huidige seizoen verwacht de koploper van de Eredivisie quitte te spelen, omdat er allerlei investeringen worden gedaan.