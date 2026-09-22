Minuut stilte bij Nederland - Duitsland voor Bartina Koeman

ZEIST (ANP) - Vlak voor de interland in de Nations League tussen Nederland en Duitsland in de Johan Cruijff ArenA is er een minuut stilte om Bartina Koeman te herdenken. Dat meldt de KNVB.

De vrouw van voormalig international en bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. De wedstrijd is op donderdag en begint om 20.45 uur. De vrouw van Koeman leed aan chronische borstkanker.

"Gedurende Ronalds lange loopbaan als speler en trainer stond Bartina altijd aan zijn zijde", meldt de voetbalbond in een persmededeling. "Ook tijdens haar ziekte bleef dit het geval. De KNVB vindt het passend om haar te herdenken en onze steun aan de familie te betuigen."