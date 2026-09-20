Mourinho na nederlaag tegen Atlético kritisch op arbitrage

MADRID (ANP/RTR) - Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atlético Madrid (2-1) boos op de arbitrage. Tijdens een persconferentie liet hij een foto zien met daarop twee overtredingen die spelers van Atlético in de eerste helft maakten en waarvoor ze niet werden bestraft.

"We kunnen de persconferentie net zo goed overslaan, want het verhaal van de wedstrijd staat hier. Dat waren twee overduidelijke rode kaarten", zei Mourinho, daarbij wijzend naar de foto die hij in zijn handen vasthield. Real-speler Dean Huijsen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel een rode kaart. Mourinho: "De problemen waarmee we na de rode kaart te maken kregen... Elf tegen tien. Tja, we kunnen ons wel voorstellen hoe vijf minuten lang elf tegen negen eruit zou hebben gezien als er recht was gesproken."

Real heeft na de nederlaag tegen Atlético 6 punten minder dan koploper FC Barcelona.