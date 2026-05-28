NAC Breda gaat na degradatie door met Belgische trainer Hoefkens

BREDA (ANP) - Carl Hoefkens is ook komend seizoen trainer van NAC Breda. De 47-jarige Belg degradeerde onlangs met de Brabanders uit de Eredivisie.

Hoefkens voerde de afgelopen weken gesprekken met de directie. Beide partijen spraken daarin het vertrouwen in elkaar uit.

"Het doet mij nog altijd ontzettend veel pijn dat wij afgelopen seizoen onze doelstelling, handhaving, niet hebben behaald. Dat zit mij absoluut niet lekker en ik heb er de laatste twee weken vaak wakker van gelegen", aldus Hoefkens op de website van NAC Breda. "NAC gaat mij aan het hart. Ik voel mij hier thuis. Ik ben twee jaar geleden met overtuiging in het avontuur bij NAC gestapt en heb het gevoel dat ik daar nog middenin zit. NAC is een club die barst van ambitie en waar naar mijn idee steeds meer stappen vooruit worden gezet."

NAC Breda, dat op de ranglijst alleen Heracles Almelo onder zich wist te houden, wil komend seizoen direct terugkeren in de Eredivisie. Hoefkens: "Ik ben een vechter, iemand die uit is op revanche en die er alles aan wil doen om met deze club terug te knokken. Ik voel in de uitgebreide gesprekken met de directie ook veel vertrouwen vanuit NAC. En dat gevoel is geheel wederzijds. Ik ben nog niet klaar bij NAC. Ik wil samen met alles en iedereen die bij NAC betrokken is terugvechten en strijden om promotie."