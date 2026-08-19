NEC begint met Tadić in de basis tegen FK Bodø/Glimt

NIJMEGEN (ANP) - NEC begint met Dušan Tadić in de basis aan de play-offs in de Champions League tegen het Noorse FK Bodø/Glimt. Trainer Dick Schreuder hoopt dat het publiek in het uitverkochte stadion zijn team naar het hoogste niveau tilt.

Schreuder begint verder met Gonzalo Cretazz in het doel, in de verdediging staan Tobias Storm, Darko Nejašmić en Deveron Fonville. Het middenveld bestaat uit Brayann Pereira, Emre Mor, Noé Lebreton en Clement Bischoff. Voorin staan Tadić, Tjaronn Chery en Bryan Linssen.

De Noren hebben 250 supporters meegenomen naar De Goffert waar voor het eerst de hymne van de Champions League klinkt.

De return in de play-offs om een plaats in de competitiefase van de Champions League is dinsdag in Noorwegen.