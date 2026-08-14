NEC huurt verdediger Kabar van Borussia Dortmund

NIJMEGEN (ANP) - Almugera Kabar speelt komend seizoen voor NEC. De club uit Nijmegen huurt de linksbenige verdediger van Borussia Dortmund.

De 20-jarige Kabar speelde zes duels voor het eerste elftal van de Duitse topclub. Afgelopen seizoen kwam hij vooral voor het tweede team van Borussia Dortmund uit. NEC was op zoek naar een linksbenige verdediger na het vertrek van Ahmetcan Kaplan, de verdediger van Ajax die afgelopen jaar op huurbasis in De Goffert speelde.

"Almugera heeft een heel interessant profiel dat goed past bij onze speelwijze", vertelt technisch directeur Carlos Aalbers op de website van NEC. "Hij heeft bij Borussia Dortmund een uitstekende opleiding genoten en is met zijn fysieke kwaliteiten en dynamiek een meerwaarde voor ons."