NIJMEGEN (ANP) - NEC heeft Mitchel Bakker definitief aan de selectie toegevoegd. De 26-jarige verdediger heeft in Nijmegen zijn handtekening gezet onder een contract van een jaar met een optie voor nog een extra jaar, nadat hij vorige maand al op proef was meegegaan op trainingskamp.

Bakker was transfervrij nadat zijn contract bij het Italiaanse Atalanta begin vorige maand werd ontbonden. De voormalige jeugdinternational doorliep de jeugdopleiding van Ajax en vertrok in 2019 naar Paris Saint-Germain. Later speelde hij voor Bayer Leverkusen en op huurbasis voor Lille.

NEC staat na zeven wedstrijden met 8 punten op de elfde plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Schreuder hervat de competitie na de interlandbreak zaterdag met een uitduel tegen Ajax, de huidige nummer 5.