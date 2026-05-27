New York en New Jersey dagvaarden FIFA om WK-ticketverkoop

NEW YORK (ANP/RTR) - De procureurs-generaal van New York en New Jersey hebben wereldvoetbalbond FIFA gedagvaard in het kader van een onderzoek naar de verkoop van WK-tickets. Dat gebeurt slechts twee weken voor de start van het wereldkampioenschap voetbal.

Volgens de aanklagers zijn fans bij de aankoop van tickets mogelijk misleid over de locatie van stoelen. Ook zou de FIFA met haar uitingen over het verloop van de kaartverkoop mogelijk hebben bijgedragen aan de torenhoge ticketprijzen, stellen ze in een verklaring.

De aanklagers hebben de FIFA een verzoek gestuurd om informatie over de verkoop van tickets, met specifieke vragen over de acht WK-wedstrijden die in New Jersey worden gehouden, waaronder de WK-finale die gepland staat op 19 juli.

Kaartverkoop

"Eerlijk zijn over de kaartverkoop is niet ingewikkeld. Maar FIFA heeft het kopen van een kaartje voor het WK veranderd in een ware lijdensweg vol verwarring, gecreëerde schaarste en onbetaalbaar hoge prijzen", aldus de procureur-generaal van New Jersey. "Niemand zou gemanipuleerd moeten worden om torenhoge prijzen voor zitplaatsen te betalen, en fans moeten erop kunnen vertrouwen dat de tickets die ze kopen ook daadwerkelijk de tickets zijn die ze krijgen", voegt de aanklager van New York daaraan toe.

Bij de eerste ticketverkoop verdeelde FIFA de stadions in vier zones, waarbij plekken in categorie 1 op de meest gewilde locaties waren. Volgens de aanklagers creëerde FIFA later binnen elke categorie nieuwe zones met daarin de beste plekken per categorie om die voor een hogere prijs aan te bieden. Ook meldden fans dat ze niet de tickets in de categorie zouden hebben gekregen waarvoor ze hadden betaald.

Het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico begint op 11 juni. Het Nederlands elftal speelt op 14 juni tegen Japan.