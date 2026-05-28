Neymar mist vermoedelijk eerste duel Brazilië op WK tegen Marokko

RIO DE JANEIRO (ANP/RTR) - Neymar moet de eerste groepswedstrijd van Brazilië op het wereldkampioenschap tegen Marokko naar alle waarschijnlijkheid aan zich voorbij laten gaan. Dat is duidelijk geworden na onderzoek van zijn kuitblessure.

"Een MRI-scan toonde een kuitblessure van graad twee aan, en niet alleen een zwelling. Hij is naar verwachting over twee tot drie weken weer inzetbaar", aldus Rodrigo Lasmar, bondsarts van de Braziliaanse voetbalbond.

Neymar ontbreekt sowieso in de komende twee oefenduels met Panama (31 mei) en Egypte (7 juni). Bondscoach Carlo Ancelotti kan er nog voor kiezen Neymar uit zijn WK-selectie te verwijderen en hem te vervangen. De lijst met 26 namen van de spelersgroep moet uiterlijk 1 juni bij de FIFA worden ingeleverd.