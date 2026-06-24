Neymar na kuitblessure weer fit en kan tegen Schotland spelen

MIAMI (ANP) - Brazilië kan in de laatste groepswedstrijd op het wereldkampioenschap tegen Schotland weer beschikken over Neymar. De 34-jarige spits is hersteld van de kuitblessure die hij eind mei opliep.

"Hij is beschikbaar. Hij heeft heel goed getraind. Hij is fit en klaar om te spelen", zei bondscoach Carlo Ancelotti over Neymar. "We zijn blij dat hij terug is. Hij is een speler van topkwaliteit. Hij kan een helft spelen of zelfs de volle 90 minuten. Hij is fit."

Neymar, die in 128 interlands 79 keer scoorde en daarmee topscorer aller tijden is van Brazilië, deed drie keer mee aan het WK. In oktober 2023 liep de nog steeds duurste speler ter wereld een knieblessure op en sindsdien kwam hij niet meer in actie voor het nationale team. Ancelotti besloot vorige maand de topscorer aller tijden op te nemen in zijn WK-selectie. Dat zorgde voor blijdschap bij veel Brazilianen die de bekendmaking van de selectie live meemaakten.

Brazilië en Schotland spelen in de nacht van woensdag op donderdag om 24.00 uur tegen elkaar. Brazilië is na twee speelronden koploper in groep C met 4 punten, net zoveel als Marokko. Schotland staat op de derde plaats met 3 punten. De winnaar van de poule speelt in de volgende ronde tegen de nummer 2 uit de groep van het Nederlands elftal. De nummer 2 neemt het op tegen de winnaar uit de poule van Oranje.

Aanvaller Raphinha liep in het vorige WK-duel met Haïti een spierblessure aan zijn rechterbovenbeen op en kan niet meedoen tegen Schotland. De 19-jarige Rayan vervangt hem vermoedelijk.