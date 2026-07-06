EAST RUTHERFORD (ANP) - Neymar (34) heeft zijn interlandloopbaan na de uitschakeling van Brazilië op het WK van de Verenigde Staten, Canada en Mexico beëindigd. Dat heeft de 34-jarige voetballer bekendgemaakt. Neymar besloot zijn carrière met een 2-1-nederlaag in de achtste finales tegen Noorwegen.

Vlak nadat Neymar zijn land ver in de blessuretijd via een strafschop op 2-1 had gezet, barstte hij op het veld in tranen uit. Zijn doelpunt was alleen nog goed geweest voor de statistieken toen de scheidsrechter voor het einde floot. Neymar scoorde tachtig keer in 130 interlands voor Brazilië.