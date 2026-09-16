Nieuwe bondscoach Klopp laat 'supersub' Undav uit Duitse selectie

BERLIJN (ANP/DPA) - De nieuwe bondscoach Jürgen Klopp van het Duitse voetbalelftal laat zeer waarschijnlijk een opvallende speler uit zijn eerste selectie. Hij zal aanvaller Deniz Undav niet oproepen voor de interlands in de Nations League tegen Nederland, Griekenland en Servië. Dat meldt de Duitse tv-zender Sky, zonder een reden te noemen.

Undav, dit seizoen aanvoerder bij VfB Stuttgart, viel op tijdens het afgelopen WK voetbal als 'supersub' en scoorde drie keer als invaller. Hij maakte negen doelpunten in de dertien interlands die hij tot nog toe speelde. Volgens Sky is er al een persoonlijk gesprek geweest waarin Undav van Klopp te horen heeft gekregen dat hij niet wordt opgeroepen.

Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann, die enkele weken na het WK vertrok. Klopp maakte furore als coach van Liverpool; hij maakt donderdag zijn selectie voor de Nations League bekend. Oranje is op 24 september de eerste tegenstander.