Nieuwe bondscoach Tunesië verwacht zware wedstrijd tegen Japan

MONTERREY (ANP) - Hervé Renard, de nieuwe bondscoach van de voetballers van Tunesië, verwacht zaterdag tijdens zijn debuut een zware wedstrijd tegen Japan. "Ik ken de kwaliteit van dit team heel goed. Japan is het beste team van Azië", zei de Fransman, die dinsdag werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Sabri Lamouchi.

Lamouchi moest vertrekken nadat zijn elftal op het WK met 5-1 van Zweden verloor. In dezelfde groep speelde Japan met 2-2 gelijk tegen Nederland.

De Japanse bondscoach Hajime Moriyasu prees de strijdlust en vastberadenheid van zijn elftal tegen Oranje. "We stonden op achterstand tegen een zeer lastige tegenstander, maar de spelers vormden een hecht blok. Ze waren vasthoudend, vochten tot het einde en bleven doorzetten," aldus Moriyasu, die hoopt dat zijn elftal tegen Tunesië meer laat zien dan strijdlust alleen.

Moriyasu maakte duidelijk dat zijn elftal op een overwinning tegen Nederland had gehoopt. "We gingen voor 3 punten en niet voor 1 punt, dus vanuit dat oogpunt was het natuurlijk wel een beetje teleurstellend."