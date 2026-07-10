MIAMI (ANP/AFP) - De Noorse sterspeler Erling Haaland heeft de rol van underdog omarmd voor de wedstrijd in de kwartfinales van het WK voetbal tegen Engeland. "Ik denk dat er een paar duidelijke favorieten op het WK zijn en Engeland is er daar één van. Ik vind dat jullie elk greintje druk op de Engelse jongens moeten leggen", zei de spits van Manchester City met een knipoog tegen journalisten.

Noorwegen versloeg in de achtste finales Brazilië met 2-1 dankzij twee doelpunten van Haaland. "Tegen Brazilië spelen was voor ons Noren best wel bizar. Winnen van Brazilië en vervolgens in de kwartfinale tegen Engeland spelen, is heel bijzonder", zei de aanvaller. "Als je kijkt naar de taferelen in Noorwegen: dit is niet iets wat normaal is voor Noorwegen."

Haaland is ook een van de kanshebbers op de topscorerstitel. De spits staat op zeven doelpunten, één minder dan de Fransman Kylian Mbappé en Lionel Messi uit Argentinië.

Het duel tussen Noorwegen en Engeland begint zaterdag om 23.00 uur (Nederlandse tijd) in Miami.