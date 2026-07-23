Noorse voetbalbond dient klacht bij FIFA in over Balogun-zaak

LONDEN (ANP) - De Noorse voetbalbond dient een officiële klacht in bij wereldvoetbalbond FIFA in de zaak rond de rode kaart van de Amerikaanse voetballer Folarin Balogun. Dat heeft Lise Klaveness, voorzitter van de Noorse bond NFF, aangekondigd in een interview in de Britse krant The Times.

Balogun kreeg in de zestiende finales tegen Bosnië en Herzegovina een rode kaart. Na inmenging van de Amerikaanse president Donald Trump bij voorzitter Gianni Infantino werd de automatische schorsing van Balogun van één wedstrijd omgezet in een voorwaardelijke straf, waardoor hij kon meedoen tegen België. Infantino ontkende de invloed van Trump. De kritiek over de zaak bleef ook doorgaan na de uitschakeling van de VS door België in de achtste finales van het WK.

"Degene die zo'n regel overtreedt, begeeft zich op een gevaarlijke weg en brengt de gehele sport in gevaar", zei de 45-jarige Klaveness in het interview. Ze bekritiseerde FIFA-functionarissen die de zaak volgens haar in de doofpot willen stoppen.