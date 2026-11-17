KOPENHAGEN (ANP) - Noorwegen heeft zich op de valreep geplaatst voor de kwartfinales van de Nations League. De ploeg van sterspeler Erling Haaland draaide uit bij Denemarken een vroege 2-0-achterstand om in een 3-2-zege. Haaland benutte diep in de blessuretijd een strafschop om de wedstrijd te beslissen. Het al geplaatste Portugal won met 3-2 bij Wales en gaat als groepswinnaar door.

Portugal sloot de poulefase af met 15 punten. Noorwegen en Denemarken behaalden 9 punten en Wales eindigde met 3 punten.

Denemarken, dat aan een gelijkspel genoeg zou hebben om door te gaan, nam binnen een kwartier een voorsprong van twee doelpunten. Na een foute terugspeelbal van Torbjørn Heggem gaf Rasmus Højlund het laatste tikje voor de 1-0. Pierre-Emile Højbjerg knikte even later de 2-0 binnen.

Strafschop

Een doelpunt van Haaland werd daarna afgekeurd, omdat hij de bal via zijn eigen arm had binnengekopt. De spits maakte in de 37e minuut alsnog de 2-1, nadat Martin Ødegaard de bal had afgesnoept van de blunderende Deense keeper. Ødegaard werkte in de 83e minuut na een scrimmage de 2-2 binnen. In de laatste minuut van de blessuretijd kreeg Noorwegen een strafschop, na een onfortuinlijke handsbal van Denemarken. Haaland faalde niet.

Bruno Fernandes opende namens Portugal de score in Wales, waarna David Brooks en Sorba Thomas met twee doelpunten de wedstrijd omdraaiden: 2-1. Pedro Neto maakte nog voor rust de 2-2. Oud-Ajacied Carlos Forbs maakte in de tweede helft de 3-2 van Portugal. Neto werd daarna nog weggestuurd, na twee gele kaarten binnen twee minuten.