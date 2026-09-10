PARIJS (ANP) - Ook de Franse voetbalbond (FFF) heeft openlijk het vertrouwen in FIFA-baas Gianni Infantino opgezegd. De FFF trekt de steun in voor de herverkiezing van Infantino als voorzitter van de mondiale bond. Dat besluit is donderdag genomen tijdens een bijeenkomst van het dagelijks bestuur onder leiding van bondsvoorzitter Philippe Diallo.

De Franse bond had op 29 juni nog steun betuigd aan de huidige FIFA-leider, maar is van mening veranderd door de commercialiseringsplannen van Infantino, waarbij aandelen voor het WK konden worden verkocht aan particuliere investeerders. Die inmiddels ingetrokken plannen zijn volgens de FFF in strijd met 'de fundamentele beginselen van goed bestuur en de waarden van het voetbal'. Er wordt niet langer voldaan aan de voorwaarden voor steun aan Infantino, aldus Diallo in een verklaring.

Eerder trokken onder meer de Nederlandse KNVB en de bonden van België, Denemarken, Engeland, Faeröer, Finland, IJsland, Noorwegen, Servië, Wales en Zweden hun steun aan Infantino al in.