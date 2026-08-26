Ook Italiaanse voetbalbond niet achter herverkiezing Infantino

ROME (ANP/BELGA) - In navolging van meerdere Europese voetbalbonden heeft ook de Italiaanse bond (FIGC) aangekondigd niet achter de herverkiezing van FIFA-voorzitter Gianni Infantino in maart te staan. De Zwitser ligt onder vuur na zijn inmiddels ingetrokken voorstel om een commerciële organisatie voor de FIFA-toernooirechten op te richten en 20 procent daarvan aan particuliere investeerders te verkopen.

Eerder spraken onder meer de KNVB en de bonden van Schotland, Engeland, Ierland en Wales zich uit tegen Infantino. Zondag volgden Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen, Zweden en de Faeröer.

De UEFA haalde eerder in een open brief samen met de voetbalbonden van Azië (AFC) en Noord- en Midden-Amerika (CONCACAF) ook hard uit naar Infantino.

"We zullen blijven samenwerken met de UEFA en andere Europese bonden om een visie op voetbal te bevorderen die is gebaseerd op verdienste, solidariteit, duurzaamheid en de centrale rol van de supporters", zei FIGC-voorzitter Giovanni Malagò woensdag.