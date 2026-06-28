Oostenrijkse bondscoach ontkent salonremise tegen Algerije

KANSAS CITY (ANP/RTR) - De Oostenrijkse bondscoach Ralf Rangnick heeft de suggestie dat zijn team het zaterdag in de laatste groepswedstrijd tegen Algerije (3-3) op een akkoord heeft gegooid, van de hand gewezen. Beide ploegen hadden aan een gelijkspel genoeg voor een plek in de knock-outfase.

"In deze wedstrijd, met 3-3 als eindstand, kan niemand ervan uitgaan dat er een afspraak was, zeker niet na wat we in de laatste 90 seconden hebben gezien," zei de 67-jarige bondscoach na de wedstrijd, doelend op de hectische slotfase.

De Algerijnse aanvoerder Riyad Mahrez zette zijn ploeg in de 93e minuut op een 3-2 voorsprong. Zonder de late gelijkmaker (3-3) van Saša Kalajdžić in de 96e minuut zou Oostenrijk met zijn drie punten zijn uitgeschakeld op basis van doelsaldo en had Iran zich geplaatst.

"Iedereen die de laatste 15 minuten van de wedstrijd heeft gezien, weet dat er geen enkele aanwijzing is dat de spelers per se een gelijkspel wilden", aldus Rangnick. "Ik denk dat ze wilden winnen". Oostenrijk treft in de zestiende finales Europees kampioen Spanje.