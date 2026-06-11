MEXICO-STAD (ANP) - De openingsceremonie van het 23e WK voetbal is donderdag in Mexico-Stad begonnen. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers volledig uitverkocht. Het is de derde keer dat Mexico het gastland van een WK voetbal is. Eerder vond het toernooi in 1970 en in 1986 plaats in het Midden-Amerikaanse land.

Het is de eerste van drie openingsceremonies van het WK dat door de VS, Canada en Mexico wordt georganiseerd. Later vinden ook ceremonies in Toronto en Los Angeles plaats. De show in Mexico-Stad staat in het teken van Mexicaanse zang en dans. De internationale sterren Shakira en Burna Boy, die samen het officiële WK-nummer 'Dai Dai' ten gehore brengen, zijn de grote blikvangers. Verder staat er een optreden van Andrea Bocelli op het programma.

De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum is niet bij de opening aanwezig. Ze gaf haar toegangskaartje, met het nummer 00001 voor zitplaats 1 op de eerste rij, cadeau aan een inheemse vrouw van 21 jaar. Sheinbaum zou de opening bijwonen in het centrum van de hoofdstad via een groot scherm.