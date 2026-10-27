Opmerking over Mao kost Mbappé samenwerking Chinese bedrijven

PARIJS (ANP/AFP) - Twee Chinese bedrijven hebben hun samenwerking met Kylian Mbappé opgezegd om een opmerking die de stervoetballer terloops maakte in een podcast en die viraal ging op sociale media. Het Chinese drankenbedrijf Dongpeng verklaarde dinsdagochtend dat Mbappé "nationale gevoelens heeft gekwetst". Ook zuivelproducent Mengniu verbrak de banden met de spits van Real Madrid.

De bedrijven hekelen een video waarin Mbappé wordt gevraagd naar zijn favoriete memes. Volgens Le Parisien gaat het om een podcast van voetballer Aurélien Tchouaméni. "De grappigste vind ik een video van een man, ik geloof een Chinese dictator, met mijn gezicht erop. Die gebruik ik veel met mijn vrienden", reageerde de Franse international. Hij doelde op een bewerkte foto van Mao Zedong, de grondlegger van het communistische China.

In China worden grappen over Mao, die in 1976 overleed, als respectloos beschouwd. Zuivelproducent Mengniu verklaarde "een nultolerantiebeleid" te hanteren ten aanzien van "uitspraken of acties die de gevoelens van het Chinese volk kwetsen".