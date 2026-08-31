Opnieuw hoofdrol voor Malen met 2 treffers bij winnend AS Roma

LECCE (ANP) - Donyell Malen heeft opnieuw een hoofdrol opgeëist bij AS Roma. De Oranje-international maakte de eerste twee doelpunten tijdens een 4-0-zege bij Lecce. De aanvaller tekende vorige week tijdens de gewonnen openingswedstrijd tegen Fiorentina (4-0) al voor een hattrick.

Met vijf doelpunten in twee competitieduels trekt Malen de lijn door van de tweede helft van het afgelopen seizoen. De aanvaller scoorde als huurling van Aston Villa vijftien keer in twintig wedstrijden voor de Italiaanse club. Hij maakte deze zomer definitief de overstap naar AS Roma.

Malen profiteerde al in de vierde minuut van gepruts achterin bij Lecce. Hij kreeg de bal via een verdediger voor de voeten en schoot meteen raak. Twintig minuten later werkte hij een voorzet via de keeper binnen. Matías Soulé maakte de 3-0, waarna Rodrigo Mora na rust voor de 4-0 tekende.

Olaf Gorter stond in de basis bij Lecce. Marten de Roon, die zondag overkwam van Atalanta, viel in de 84e minuut in bij AS Roma.