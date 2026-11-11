BIRMINGHAM (ANP) - Ian Maatsen heeft zijn contract bij Aston Villa verlengd. Dat meldt de huidige nummer 10 uit de Premier League.

De 24-jarige Maatsen speelt sinds januari 2025 voor Aston Villa, dat de linkervleugelverdediger overnam van Borussia Dortmund. Bondscoach Xavi Hernández selecteerde Maatsen voor de komende twee interlands tegen Griekenland en Duitsland in de Nations League.

"Sinds zijn komst naar Villa Park is Maatsen uitgegroeid tot een belangrijke kracht in het eerste elftal. Hij maakt indruk op de supporters met zijn snelheid, energie en aanvallende kwaliteiten op de linkerflank", aldus Aston Villa op de clubwebsite over Maatsen, die onlangs zijn honderdste wedstrijd voor de club speelde.

Maatsen speelde tot dusverre één interland voor Oranje en scoorde in die wedstrijd.