Oranje landt in de nacht van woensdag op donderdag op Schiphol

GUADALUPE (ANP) - Het Nederlands elftal vliegt woensdag rond 09.00 uur plaatselijke tijd van Kansas City terug naar Nederland. De verwachting is dat de ploeg donderdag rond 01.30 uur op Schiphol landt.

Niet alle spelers vliegen terug naar Nederland. Een aantal internationals reist naar andere bestemmingen.

Nederland werd in de zestiende finale van het WK uitgeschakeld door Marokko, dat na een stand van 1-1 na reguliere speeltijd en verlenging de strafschoppen beter nam.

Kansas City

Bondscoach Ronald Koeman en zijn spelers slapen in Monterrey en vliegen dinsdagochtend (plaatselijke tijd) naar Kansas City, waar Oranje tijdens het WK trainde en verbleef.

Het is in Kansas City zeven uur vroeger dan in Nederland.