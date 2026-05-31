Oranje-opponent Japan boekt nipte oefenzege op IJsland

TOKIO (ANP) - Japan, de eerste tegenstander van Oranje op het WK voetbal, heeft een nipte zege geboekt in een oefenduel met IJsland. De ploeg van bondscoach Hajime Moriyasu won in Tokio met 1-0, na een laat doelpunt van NEC-aanvaller Koki Ogawa.

Op aangeven van voormalig AZ-speler Yukinari Sugawara scoorde Ogawa in de 87e minuut. Moriyasu heeft vijf spelers uit de Eredivisie opgenomen in zijn selectie voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De Ajacieden Ko Itakura en Takehiro Tomiyasu stonden tegen IJsland in de basis, net als Feyenoorder Ayase Ueda. Ogawa en Tsuyoshi Watanabe van Feyenoord vielen in de tweede helft in.

Japan is op 14 juni in Dallas de eerste tegenstander van Nederland in de groepsfase van het WK. De andere tegenstanders in groep F zijn Zweden en Tunesië.